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Неделя леса стартовала сегодня в Беларуси

04 апреля 2009 13:01
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До 24 апреля республиканская акция пройдет во всех регионах страны. Посадить свое дерево сможет каждый житель страны. Посадочным материалом и инструментом желающих обеспечат лесхозы. Нынешняя акция приурочена к Году родной земли. В прошлом году только за 7 дней в Беларуси посадили 30 миллионов молодых деревьев. Столь масштабными мероприятиями минлесхоз Беларуси надеется привлечь внимание к значимости лесного хозяйства. Первыми к акции сегодня присоединились жители Брестчины и Гродненщины.
# общество

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