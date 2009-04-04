Неделя леса стартовала сегодня в Беларуси

До 24 апреля республиканская акция пройдет во всех регионах страны. Посадить свое дерево сможет каждый житель страны. Посадочным материалом и инструментом желающих обеспечат лесхозы. Нынешняя акция приурочена к Году родной земли. В прошлом году только за 7 дней в Беларуси посадили 30 миллионов молодых деревьев. Столь масштабными мероприятиями минлесхоз Беларуси надеется привлечь внимание к значимости лесного хозяйства. Первыми к акции сегодня присоединились жители Брестчины и Гродненщины.