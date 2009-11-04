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Неделя белорусской моды в Минске

04 ноября 2009 20:08
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Титулованные и начинающие белорусские дизайнеры представили 18 коллекций, выполненных исключительно из льна.

Все это будет носиться! Традиционно, но оригинально открылась сегодня в Минске Неделя белорусской моды. Титулованные и начинающие белорусские дизайнеры представили 18 коллекций, выполненных исключительно из льна. Примечательно, что престиж и конкурентоспособность национального продукта защищали не только блузки и платья, но и головные уборы, и даже обувь.

А модный приговор жюри выносило не столько полету фантазии дизайнеров, сколько практичности одежды. Ведь мода – это не только искусство, но и бизнес.

Неделя белорусской моды в Минске

Неделя белорусской моды в Минске

Неделя белорусской моды в Минске

Неделя белорусской моды в Минске

Неделя белорусской моды в Минске

# общество # Фотофакт

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