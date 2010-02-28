Небывалый олимпийской успех: Беларусь заняла 17-е место на Олимпиаде в Ванкувере

Впервые в истории зимних Олимпиад белорусские спортсмены возвращаются на родину с золотом. Героем стал Алексей Гришин, который в акробатическом фристайле еще раз доказал лидерство Беларуси.

Остальные фристайлисты остались за чертой призовых троек. Однако слово Беларусь на спортплощадках этого вида звучало настолько часто, что ни у кого не возникло сомнений, кто же делает погоду в мировом фристайле.

Золото Гришина, а в плюс к нему и биатлонные серебро Сергея Новикова и бронза Даши Домрачевой – невероятный олимпийский успех. В цифровом выражении это 17-е место Беларуси в неофициальном медальном зачете. У России, кстати, всего лишь 11-е – этот результат аналитики уже назвали провалом, тем более с учетом того, что следующие зимние игры должны пройти на русской земле в Сочи. А лидеры по количеству медалей – олимпийские хозяева, канадцы. Нос в нос с ними США и Германия.

Покоряться белорусам олимпийский снег начал по традиции неожиданно. То, что наши спортсмены обычно добегают и допрыгивают до пьедестала – для ярых болельщиков за белорусскую сборную не секрет. Медальное положение «по нулям» в начале никого не удивило. Никто и не сомневался, что сюрпризы будут. А в белорусскую копилку драгметаллы сыпались по четвергам.

Первый медальный четверг начался с Дарьи Домрачевой. Точнее, с ночного предвидения ее поклонника. Незадолго до старта Даша получила письмо. В нем болельщик описывал свой сон, в котором стреляющая лыжница стоит на пьедестале с бронзовой медалью. Драгоценная награда не заставила себя долго ждать. Даша – надежда наша – оправдала все ожидания. Первый выстрел мимо, второй – в бронзу. От серебряной Хрусталёвой она отстала всего на 8 секунд.

Самолет из немецкого Франкфурта, на котором прилетела команда наших биатлонисток, приземлился в Минске в 2 часа дня. В Беларуси – день, в Ванкувере в это время 2 часа ночи. Сменить за сутки 2 континента для Даши уже не испытание. Но проверка на прочность еще впереди. Сначала – как никогда крепкие объятья мамы... Затем – в прямом смысле слова навалившаяся толпа поклонников. В такой суете даже забыли про медаль!

Но и тут Даша оказалась быстрее, выше и сильнее! Преодолев плотное кольцо журналистов, через пару секунд бронза засверкала как золото, которого ждать осталось не долго.

Лариса Домрачева, мама Дарьи Домрачевой, бронзового призера Олимпийских Игр в Ванкувере:

Я думаю, что это лишь первые шаги Даши на таком уровне. Будет вперед и дальше и выше!

В тот же медальный четверг наша команда разменяла номинал награды. Все в том же биатлоне Сергей Новиков без промахов попал в серебро. На канадской двадцатикилометровке он сравнялся с именитым Бьерндаленом. Несмотря на то что два биатлониста расположились на одной ступени пьедестала, подсчитать, на кого в тот день пришлось больше внимания, не составило труда.

Связаться с Новиковым белорусским журналистам удалось почти через неделю. Несмотря на разницу во времени и отсутствие этого же времени, Сергей нашел возможность пообщаться. И это учитывая то, что в Ванкувере было 8 утра. В Канаде мобильного телефона у спортсмена не оказалось. С Сергеем удалось связаться через интернет по скайпу. Статус серебряного призера Олимпиады Новикову оказался по карману.

Не смотря на то что после триумфального выступления прошла неделя, сохранять олимпийское спокойствие пока не удается. Ведь вторая ступень пьедестала покорялась нашим стреляющим лыжникам лишь в 1994 году. Повторить успех 16-летней давности Новикову помогла супруга.

Анна Новикова, супруга серебряного призера Олимпийских Игр в Ванкувере:

Я сказала мужу: «Ты, Сережа, представь, что за тобой будет стая доберманов бежать, и ты от них убегаешь».

Олимпийские хоть и игры для взрослых, но спугнуть удачу спортсмены бояться, как дети. Свой набор нетрадиционных ритуалов по традиции есть у каждого олимпийца. В тот медальный четверг Новиков из суеверия не брился. С трехдневной щетиной спортсмена встретили и сегодня — видимо, тоже волновался перед возвращением на Родину.

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских Игр в Ванкувере:

Очень долго к этому шел, долго тренировался. Очень рад, что так все получилось на этих Олимпийских играх.

А это уже четверг на этой неделе. В Ванкувере 6 вечера, в Минске – глубокая ночь. То, что четверг снова станет медальным, могло только сниться.

Но в этой двенадцатиэтажке как будто заранее знали: сон станет явью. У первого тренера Гришина – Владимира Дащинского – уровень волнения зашкаливал в двойном объеме. Болел и за сына, и за ученика.

По уже сложившейся традиции Дащинские знали, кто победит. Нетрадиционная для спорта закономерность не стала случайностью. В 1998 в Нагано бронза – у Дащинского, спустя 4 года в Солт-Лейк-Сити – у Гришина. В Турине Дащинский допрыгивает до серебра. В 2010 никто и не сомневался, у кого будет медаль в Ванкувере!

Мобильный телефон Геннадию Гришину за ночь пришлось заряжать три раза. То, что его сын зарядит не только тройное сальто с четырьмя винтами, но и медальный рекорд для Беларуси, до сих пор поверить не может. Впрочем, в медальных способностях Алексея никто не сомневался. На нескольких чемпионатах мира ему не было равных. Но попробовать на вкус олимпийскую награду высшей пробы пока не удавалось.

Геннадий Гришин, отец золотого призера Олимпийских Игр в Ванкувере:

Он ехал только за победой. Даже третье место было бы для него поражением. Только серебро или золото!

В то, что с четверга на пятницу сны сбываются, Ирина никогда не верила. Да и после триумфа супруга в ту ночь не могла разобраться, что сон, а что явь. Победное меню для «золотого» мужа Ирина уже составила. К завтрашнему возвращению олимпийца обязательно приготовит свои гастрономические сюрпризы. А пока по-женски примеряется к новой драгоценности.

Ирина Гришина, жена золотого призера Олимпийских Игр в Ванкувере:

Золото повесим, наверное, на центральном месте – где-нибудь недалеко от бронзы. Алексей уже сам решит.



На олимпийских играх не обошлось и без курьезов. Больше всех удивила польская сборная. На 12-й день олимпиады биатлонисты заметили, что защищают цвета монакского флага. Казус состоит в том, что оба знамени – бело-красные. Только поляков в белый цвет окрашена верхняя горизонтальная полоса, а у жителей карликового государства – нижняя. Вот такая «нелепая оплошность».

Не заставили себя долго ждать и российские болельщики. После разгромного матча Россия-Канада один из инициативных и обиженных фанатов изготовил за свой счет надгробный камень для национальной сборной России по хоккею. Заказ 27-летнему Степану обошелся больше чем в 3 тысячи долларов. Плиту расстроенный болельщик решил установить у себя на даче.

Еще Олимпиада прославилась своей травмоопасностью. Опасный момент пришелся на долю китаянок. Завоевав золото в шорт-треке, в пылу празднования одна из спортсменок разбила лицо своей партнерше.

Словенка Петра Майдич добежала до пьедестала с четырьмя сломанными ребрами. Во время квалификации бронзовая призерка не вписалась в скоростной поворот и упала в овраг. Здесь на лицо недостаточное обеспечение безопасности спортсменов.

К слову, от не самой лучшей организации пострадал и наш спортсмен. Антону Кушниру – лидеру среди акробатов – буквально вырыли яму. Одна из причин неудачного приземления в квалификационном прыжке – неподготовленный склон.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер республики Беларусь:

Здесь я не видел даже волонтеров. В Солт-Лейк-Сити их было человек 10 –все с лыжами. Часть засыпала яму, часть протаптывала, чтобы снег не ссыпался.

Впрочем, и судьи явно подыгрывали хозяевам. Рефери из США дважды поставил Кушниру низшую оценку. Освободить пьедестал от фаворита в таком субъективном виде спорта проще всего.

Но даже не смотря на жесткость олимпийских судей, наши фристайлисты убедили всех, что в мире им равных нет.

Каждая из восьми десятков стран-участниц главного старта четырехлетия стремится быть первой по числу медалей. Белорусская олимпийская сборная свой потенциал показала и доказала, что в 20-ке самых спортивных стран мира далеко не на последнем месте. Теперь курс на Сочи. Перспектива побить Ванкуверский медальный рекорд в столице курортов есть.

Ольга Макей, Андрей Сержантов и Евгений Левковец