Небывалое прибавление — сразу четверо детей появились в семье минчан

«Новорожденный квартет» зарегистрировали в ЗАГСе Октябрьского района.

Девочек назвали Мария, Дарья, Екатерина и Александра. При рождении они весили всего по 900 граммов, поэтому пока находятся под присмотром врачей. Но с каждым днем малышки набираются сил, и с нетерпением ждут выписки из роддома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Ничипорович, мама:

Счастливы и рады, конечно. Мне кажется, будет весело, как в детском садике.

Мария Некрашевич, врач педиатрического отделения родительного дома Минской области:

Роды четверни бывают не так часто. За 15 лет моей работы это второй раз.