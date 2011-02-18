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Небывалое прибавление — сразу четверо детей появились в семье минчан

18 февраля 2011 12:55
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«Новорожденный квартет» зарегистрировали в ЗАГСе Октябрьского района.

Девочек назвали Мария, Дарья, Екатерина и Александра. При рождении они весили всего по 900 граммов, поэтому пока находятся под присмотром врачей. Но с каждым днем малышки набираются сил, и с нетерпением ждут выписки из роддома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Ничипорович, мама:
Счастливы и рады, конечно. Мне кажется, будет весело, как в детском садике.

Мария Некрашевич, врач педиатрического отделения родительного дома Минской области:
Роды четверни бывают не так часто. За 15 лет моей работы это второй раз.

# общество

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