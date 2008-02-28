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Небывало теплый февраль в этом году спровоцировал стремительное таяние льда

28 февраля 2008 09:13
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Так, накануне в Беларуси зафиксирован новый температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. Как сообщили в Республиканском гидрометеоцентре, в Брагине Гомельской области, столбик термометра поднялся до +16,5 градусов. Прежний рекорд 2002-го года - 13,5 градусов, также был отмечен в Брагине. Нынешний рекорд оказался близким к максимальным отметкам для всего февраля, но не превысил их. Так, 25 февраля 1990 года в Бресте было зафиксировано почти 17 выше нуля.
# общество

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