Небольшой участок леса в гродненской области стал причиной экологического скандала

Местные коммунальщики, видимо в поиске местных видов топлива, целый месяц занимались незаконной вырубкой деревьев.

Нарубить, возможно, удалось бы и больше, если бы не вмещался местный лесхоз, который и обнаружил отсутствие лицензии. Теперь речь идет о многомиллионном штрафе за дешевое и, казалось бы, доступное топливо.

Нелегальная рубка леса – явление для инспекторов привычное. Но и они были удивлены масштабами незаконной заготовки древесины. Хорошо экипированная бригада к моменту задержания, уже успела повалить несколько десятков деревьев. Лесорубами-нелегалами оказались работники местного ЖКХ. Лес они заготавливали на дрова. И свое занятие противозаконным вовсе не считали.

Незаконную вырубку коммунальщики объясняют просто. На заготовку древесины у них с лесхозом подписан договор. Правда о том, что срок его действия закончился еще 31 декабря 2008 года здесь стараются не вспоминать. В итоге целый месяц работники ЖКХ пилили деревья нелегально.

Законной вырубка считалась только до нового года. Местный лесхоз действительно выделил предприятию делянку. А деревья, которые можно было пилить, даже специально обозначили. В договоре было указано и количество заготавливаемой древесины. Единственное условие – работы должны завершиться в декабре. То, что попались сейчас, в ЖКХ считают чистой случайностью. Вроде бы и не пилили деревья, а просто обрезали по размеру.

За такое, по мнению коммунальщиков, незначительное нарушение предприятие ожидают серьезные санкции. А именно многомиллионный штраф. Послужит ли это уроком для горе-лесорубов – время покажет.