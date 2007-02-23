Небо белорусской столицы находится под надёжной защитой авиаторов

Эта задача возложена на лётчиков 927-й истребительной авиабазы, которая расположена в городе Береза Брестской области.

В Беларуси полк дислоцируется с 1955 года. Германия, Куба, Вьетнам, Ближний Восток, Африка и Афганистан - это лишь краткая география боевых заданий авиаторов. Это одна из частей, где сделан особый акцент на подготовку молодых летчиков.

В командном пункте ежесекундно кипит работа. Отсюда осуществляется управление действиями всей авиабазы. Доступ посторонним, в эти помещения запрещен. Исключение по праздникам. 927-я авиабаза осуществляет контроль за воздушными границами страны на аэродроме Матюлищи под Минском и Асовцы в Березе Брестской области. Особенность этой части и в том, что здесь готовят достойных воздушных бойцов. Ежегодно в коллектив вливаются пять - шесть лейтенантов.

Перед тем, как сесть в кабину пилота, новичок обязательно проходит так называемый "Пеший - летный курс". Овладеть мастерством помогает тренажер.

"Данный тренажер представляет собой цифроаналоговый вычислительный комплекс, предназначенный для обучения летного состава. Выполнение основных элементов: техники пилотирования, самолетовождения, предполетной подготовки и выполнения основной боевой задачи. Данный тренажер можно использовать, как боевой самолет", - отметил начальник комплексного тренажера Георгий ПРОДАН.

На вооружении части - МиГ-29. Сегодня эти авиационные комплексы способны решать самые сложные задачи по защите воздушных рубежей страны. Но современные самолеты - лишь часть единого, огромного и тщательно отлаженного организма, имя которого 927-я истребительная авиабаза. Достойную подготовку полк продемонстрировал в оперативно-тактических учениях на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.

Пока средний налет у летчика составляет 30 часов. В текущем году, при условии хороших поставок авиационного топлива, этот показатель планируют значительно увеличить.