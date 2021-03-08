«Не знаешь, что тебя ожидает за следующей дверью». Как проходят будни единственной в Могилёвском районе женщины-участкового?

Новости Беларуси. От бытовых неурядиц до серьезных преступлений. Эти люди – мини-начальники своих административных участков. Среди инспекторов милиции сегодня можно встретить и представительниц прекрасной половины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своими обязанностями они справляются не хуже мужчин. Женский мудрый подход, особенно в бытовых конфликтах, уже доказал свою эффективность. Как проходят будни единственной в Могилевском районе женщины-участкового Татьяны Белоус, расскажет Юлия Мычка.

Алексей Добрыгин, заместитель начальника Могилевского РОВД:

При назначении Татьяны Николаевны на должность участкового инспектора милиции, конечно, у руководства были определенного рода сомнения. Потому что за 83 года существования Могилевского райотдела это первый случай назначения девушки на должность участкового инспектора милиции.

Уже год под пристальным вниманием Татьяны Белоус 1,5 тысячи человек, а это четыре деревни Могилевского района. В рабочие будни она соблюдает дресс-код: форма, маникюр определенной длины, собранные волосы. Каблуки можно, но такая обувь не для проселочных дорог. А ведь именно по таким женщина-участковый проходит за смену по 10 тысяч шагов.

Татьяна Белоус, участковый инспектор Могилевского РОВД:

Самое сложное в профессии участкового – это то, что ты не знаешь, что тебя ожидает за следующей дверью. Работа участкового таит в себе немало опасности. Но страха и волнения в глазах Татьяны нет. Женщина не из робкого десятка – до этого лейтенант Белоус служила в отряде особого назначения. Уважение в деревне заслужила отношением к людям. Всем, независимо от возраста и статуса, она спешит в первую очередь помочь.

Для многих Татьяна Николаевна прежде всего психолог. Иногда простой душевный разговор принесет больше пользы, чем угрозы и наказания.

Алексей Бобовко, житель агрогородка Салтановка:

Я хочу одно сказать, что такого хорошего участкового, как Татьяна Николаевна, у нас давным-давно не было. Остальные – обратишься – так спускали на тормозах: «Ладно, потом». Приезжали, только когда семейные скандалы или еще что-то такое, чтобы наказать. А к Татьяне Николаевне обратишься – она всегда приедет, выслушает, по мере возможности всегда поможет.

Авторитет к единственной в районе женщине-участковому пришел не сразу. Первое время сломать устойчивые стереотипы было непросто. Такой участковый у деревенских жителей вызывал сомнения.

Но оказалось, что мудрый женский подход в решении серьезных вопросов эффективен. 70 % обращений в милицию – это семейные скандалы. И открыться в такой ситуации гораздо проще женщине.

Светлана Хаданович, жительница агрогородка Дашковка:

Когда мы увидели на улице участкового-женщину, мы, конечно, удивились – привычнее увидеть мужчину. Но к женщине обращаться по каким-то вопросам бытовым проще, чем к мужчине. Местные жители уже звали участкового на свадьбу и приглашали крестить детей. Но участковый старается держать субординацию.

Свою профессию Татьяна Николаевна оставляет за порогом. Дома женщину в погонах ждут дочь Александра, а еще кот, собака и черепаха.

Татьяна Белоус:

Татьяна Николаевна остается там, в Могилевском райотделе, и сюда она не приходит, не надо здесь. Здесь я совсем другой человек.

Все животные перекочевали сюда по душевной доброте хозяйки. Собаку забрали с передержки, черепаху отдали соседи. Дома в такой уютной компании Татьяна просто мама – любящая, добрая и мягкая.

Александра Белоус:

Мама в форме очень красивая. Видно со стороны, что она строго относится, но когда она дома, она очень добрая. Как мама хочу быть участковым: помогать людям, делать им добро, мне это нравится.