Не угадали с подарком на Новый год: можно ли вернуть товар, купленный со скидкой?

О том, как предновогодняя декабрьская лихорадка во всю мощь распоряжалась нашими кошельками, в программе «Добро пожаловаться».

97% белорусов основную часть праздничного бюджета тратят в декабре. На декабрь приходится около 20% продаж. Каждый белорус всеми фибрами души чувствует приближение той самой ночи, когда и стар, и млад готов поверить в чудо и открывает кошелёк.

Кирилл Галушко, маркетолог:

Новый год – самый эмоциональный период, когда люди не считают деньги, тратят на подарки. Праздник хочется сделать как можно лучше. Поэтому продавцы пользуются этим. Делают «кричащие» скидки, акции, которые на самом деле могут быть и не такими уж выгодными для потребителя.

Основные приемы, заставляющие покупать больше товара – это красные ценники, акционные товары «1+1», сопутствующая выкладка, когда вы приходите покупать шампунь и видите рядом новогоднюю шапку.

Аромамаркетинг – ещё одна попытка заставить купить то, что не нужно. Запахи выпечки, кофе распыляют обычно продуктовых магазинах. Мы слышим приятные ароматы, и в нашем мозгу начинает активно вырабатываться дофамин – гормон удовольствия. Ароматные приманки не вредны для здоровья, только – для кошелька. С их помощью общая сумма покупки может вырасти на 20%. Понимают ли белорусы, что становятся жертвами маркетологов?

Минчане:

– Мы все подвержены маркетингу, рекламе и это абсолютно нормально. Если за рекламой стоит неплохое качество продукта, то почему бы и не пойти на поводу за этой рекламой. Ничего страшного в этом нет.

– Бывают интересные предложения. А бывает, принесешь домой и понимаешь, что не такая уж и большая скидка была.

– Недавно была «черная» пятница. Но скидки только на какие-то дешевые товары. Это не совсем правильно.

Выкладка товара происходит так: все самое дорогое и со сроком годности, подходящим к концу, находится всегда ближе. Покупатель не захочет себя утруждать тем, чтобы копаться и искать что-то в недрах полки, поэтому возьмет то, что лежит сверху. Есть ещё в магазинах большая тележка, которую хочется заполнить.

Берите корзину – продукты в неё попадут лишь те, которые нужны. Ну и, конечно же, товары на кассе, к которым так и тянется рука. Или детская ручка маленького потребителя.

Выбирали долго и тщательно, но не угодили родному человеку? Или именно Вам презент пришёлся не по душе? Не спешите отправлять коробку на антресоли.

Ольга Иващенко, юрист:

Подлежат возврату все те товары, которые согласно постановлению Совета министров подлежат обмену и возврату в течение 14 дней, независимо от того распространяется на них скидка или нет.