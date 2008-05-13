Не турист, а предприниматель

Белорусские таможенники решили пресечь незаконный бизнес "пограничных оборотней".

Теперь физлица будут перевозить товары личного пользования через границу Беларуси по новым правилам. Те, кто путешествуют за пределы страны чаще одного раза в неделю – смогут привезти "на память" о стране-соседке всего одну единицу определённого товара.

По словам специалистов, новые правила не коснутся туристов, которые выезжают за пределы Беларуси раз в три месяца. А также тех, кто перевозит товары без цели получить доход от его продажи. В госкомитете также убеждены, что новые правила не увеличат, а уменьшат очереди граждан на границе.

