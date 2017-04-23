«Не тухнут в воде и на сильном ветру». Ветеринар-филуменист из Горецкого района открыл в сельском музее выставку уникальной коллекции спичек и коробков

Новости Беларуси. Житель Горецкого района Константин Станкевич собрал уникальную коллекцию спичек и коробков. Здесь можно найти совершенно необычные предметы. Увлечение началось со случайно найденной большой коробки на антресолях в доме родителей. А сейчас коллекционер утверждает, что спички – это целая история, большая энциклопедия разных стран. Собранное за несколько десятков лет представлено в одном из музеев района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Станкевич по профессии ветеринарный врач, по призванию – филуменист. Так называют коллекционеров спичек. А о них он знает все.

Константин Станкевич, коллекционер спичек:

Спички штормовые, или, как в народе говорят, охотничьи. Они не тухнут в воде и на сильном ветру.

Сегодня в коллекции Константина – все виды спичек. Трогать экспонаты можно, но зажигать нельзя. Для нас исключение. Эти сувенирные из Австрии длиной в полтора сантиметра тоже неплохо горят. Но основная часть коллекции – коробки. Их здесь около 7,5 тысяч.

Константин Станкевич:

То, что не помещается на стенах, поместил на столы в таком вот виде по странам.

Собирает спички Константин Статкевич уже несколько лет. Увлечение началось со случайно найденной большой коробки на антресолях в доме родителей. Сейчас покупает в Интернете, обменивается с такими же, как и сам, филуменистами. Любимая серия – сувенирные, советские. Их даже на экспорт производили.

Константин Станкевич:

В данном случае башни Кремля. Сохранность идеальная коробков. Даже отливает картинка, лаком покрывались. Выпускали на экспорт.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Атмосферу советского времени отлично передают этикетки на спичечных коробках. «Экономика должна быть экономной», «Граждане СССР, помогайте успешному проведению всесоюзной переписи населения», «Храните деньги в сберегательной кассе». Многие из этих лозунгов сегодня звучат необычно и даже странно. Вот хотя бы – «Все на борьбу с колорадским жуком!»

В свободное время Константин проводит бесплатные экскурсии по своей выставке. Для односельчан. Здесь частые гости школьники.

Валерий Палуда, ученик средней школы агрогородка Овсянка:

Здесь интересно, классно. Можно изучать историю. Знаю, мама не разрешает играть со спичками, а здесь их можно потрогать, посмотреть их.

Ангелина Сипайлова, ученик средней школы агрогородка Овсянка:

Чтобы все посмотреть невозможно за какое-то время. Нужно всегда ходить и рассматривать. Это очень интересно.

Собирать спички и коробки ветеринар из Горецкого района намерен и дальше. А еще у него есть мечта – открыть собственный музей спички. Даже проект придумал – в виде спичечного коробка.