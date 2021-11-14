Не только увеличить урожай. Какие задачи аграрии должны выполнить в 2022-м, рассказал Президент Беларуси

Новости Беларуси. Вопросы уборочной, завершения осенних полевых работ по-прежнему актуальны. Особый акцент на подготовку техники к яровому севу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мелиорация, содержание земель, повышение плодородия – работа в этом направлении ведется в каждом районе. И хотя сезон для осушения земель подходит к концу, задачи на 2022 год ясны – пригодные земли включать в севооборот, расширять площадь посевов и, как итог, увеличивать урожай. Евгений Пустовой продолжит тему.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Вода – залог урожая. Эпоха современных технологий не отменила эту природную аксиому. Наоборот, воды теперь порой не хватает, а порой в излишке. Проблему решила мелиорация, когда минус попытались преобразовать в плюс. Людей вытянули с болота, а из осушенных земель стали вытягивать все соки. Но потом мелиоративный процесс затянула трясина обыденных проблем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель – это наша святая обязанность, государства (подробности здесь). Каналы вырыли, дренаж положили и забыли. 60 лет прошло, а природа у нас начала отвоевывать эти земли. Надо начинать заниматься этой работой по-государственному. Мужики, теряем тысячи гектар по стране плодородных земель.

Перемен в использовании мелиорированных земель Президент требует постоянно. Но теперь это становится мейнстримом для отечественного АПК. Готовы работать, засучив рукава. Зачем аграриям так нужна мелиорация? Рассказали они сами.

Мелиоративные системы нужно ремонтировать раз в пять лет. Возможности у специализированных предприятий есть. Но они загружены лишь на 10 %. Стараются как могут, хотя средства на мелиорацию выделялись по остаточному принципу, а пригодные поля превращались в хмызняки. Теперь ситуация меняется. Александр Лукашенко: «Каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения сельхозтехник». Подробности здесь.

Кобринские мелиораторы столичной новости обрадовались. Готовы работать, засучив рукава. Компетенции сохранились, техника в наличии. Срок – не позже старта посевной. В хозяйстве «Покровский» на дополнительные гектары земли в новом сезоне очень рассчитывают. 90 % земель ждут мелиоративного апгрейда. А в целом в Кобринском районе больше 60 % – осушенные земли. Именно со здешних мест и начинается настоящее Полесье. О высокой культуре отношения к земле говорили на неделе и в «высоких кабинетах». «Все обещают страшную зиму, холодную и бесснежную». Лукашенко высказался о весенней вспашке и озимых.

Уборка уже завершена. Практически. Да, остались небольшие очаги кукурузы на зерно. Но это в крепких хозяйствах, где полно техники. Как только зерно достигнет оптимальной влажности – в закрома. Чиновники пообещали Президенту достигнуть сакральных 9 миллионов тонн зерна. Сладкие перспективы и с урожаем свеклы.

Александр Лукашенко:

У нас примерно 5 % сахарной свеклы убирать. Но там график. Мы могли бы убрать давно сахарную свеклу, но мы перегрузим сахарные заводы, и в буртах будет лежать эта свекла. Когда было тепло, это опасно для сахарной свеклы, она просто может испортиться. Поэтому выработан традиционный график уборки сахарной свеклы, 5 % сахарной свеклы – это почти ничто. Таким образом мы получим около 4 миллионов тонн сахарной свеклы, обеспечим полностью внутренний рынок сахаром – это примерно 350 тысяч тонн, если я не ошибаюсь. Ну, и столько же примерно пойдет на экспорт (подробности здесь).

К весне 2022 года нужно готовиться уже сейчас: подкормка почвы, выравнивание контурности, подготовка к раннему севу. И даже зимой аграриям не дадут расслабиться. Предстоит повальная ревизия техники и ее ремонт. Хорошо, что большинство – наша, отечественная, но ведь не все модели по качеству достигли идеала легендарного МТЗ-82. Машиностроители должны помочь крестьянам, а в каждом районе создадут ремонтный центр. Где надо, реанимируют райагросервисы.

Александр Лукашенко:

Надо определить центры, куда мы, если необходимо, свезем энергонасыщенную технику – зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны и трактора энергонасыщенные (подробности здесь). Я уже министру промышленности, вице-премьеру такую задачу поставил. Кто-то привезет, как Минская область, допустим, часть техники на завод прямо. И я просил министра промышленности и вице-премьера, чтобы затраты на восстановление и ремонт этой техники были минимальными.