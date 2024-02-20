Прямой эфир

Не только скудный лексический запас. Почему люди используют в разговоре нецензурную лексику?

20 февраля 2024 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня разговор о наболевшем, о сквернословии. Почему человек переходит в разговоре на нецензурную лексику, зачем она нужна и можно ли от нее избавиться?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Саникович, доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы Белорусского государственного университета.

Александра Каштанова, ведущая:
Когда человек переходит на нецензурную лексику, о чем это говорит?

Не только скудный лексический запас. Почему люди используют в разговоре нецензурную лексику?-1

Ирина Саникович, доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы Белорусского государственного университета:
Скудный лексический запас – это первая проблема. Человек как бы кричит, что у него есть проблемы и определенные желания. Во-первых, он хочет понравиться, стать более демократичным, может, спуститься на ступеньку вниз, стать ближе к народу. В других случаях человек хочет показать свою элитарность, потому что публичное отрицание норм культуры свидетельствует о вседозволенности. Специалисты выделяют 27 функций нецензурной лексики.

Подробности в видео.

# Культура # общество # Александра Каштанова # Юлия Самусенко # Дмитрий Потапович

Другие новости рубрики

Все новости
Поликлиники Беларуси переходят на электронный документооборот. Попасть к врачу теперь станет проще
20 февраля 2024 08:05

Поликлиники Беларуси переходят на электронный документооборот. Попасть к врачу теперь станет проще

Плохая видимость и гололедица – в Беларуси объявили оранжевый уровень погодной опасности
20 февраля 2024 07:51

Плохая видимость и гололедица – в Беларуси объявили оранжевый уровень погодной опасности

Минтранс планирует увеличить объёмы грузоперевозок
20 февраля 2024 06:56

Минтранс планирует увеличить объёмы грузоперевозок