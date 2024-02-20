Не только скудный лексический запас. Почему люди используют в разговоре нецензурную лексику?

Сегодня разговор о наболевшем, о сквернословии. Почему человек переходит в разговоре на нецензурную лексику, зачем она нужна и можно ли от нее избавиться?
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Саникович, доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы Белорусского государственного университета.
Александра Каштанова, ведущая:
Когда человек переходит на нецензурную лексику, о чем это говорит?
Ирина Саникович, доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы Белорусского государственного университета:
Скудный лексический запас – это первая проблема. Человек как бы кричит, что у него есть проблемы и определенные желания. Во-первых, он хочет понравиться, стать более демократичным, может, спуститься на ступеньку вниз, стать ближе к народу. В других случаях человек хочет показать свою элитарность, потому что публичное отрицание норм культуры свидетельствует о вседозволенности. Специалисты выделяют 27 функций нецензурной лексики.
Подробности в видео.