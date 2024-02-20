Не только скудный лексический запас. Почему люди используют в разговоре нецензурную лексику?

Сегодня разговор о наболевшем, о сквернословии. Почему человек переходит в разговоре на нецензурную лексику, зачем она нужна и можно ли от нее избавиться?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Саникович, доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы Белорусского государственного университета.

Александра Каштанова, ведущая:

Когда человек переходит на нецензурную лексику, о чем это говорит?