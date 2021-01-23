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«Не так просто, как стрелять из автомата». Под Борисовом военные учатся противостоять бронетехнике

23 января 2021 12:31
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Новости Беларуси. Огонь управляемыми ракетами по условной технике неприятеля. Под Борисовом подразделения механизированных бригад белорусской армии учатся противостоять бронетехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не так просто, как стрелять из автомата». Под Борисовом военные учатся противостоять бронетехнике-1

С расстояния в 2 километра мотострелки поражают мишени с помощью переносного противотанкового комплекса «Фагот». Его качественные характеристики поражают: бронебойность – 600 миллиметров.

«Не так просто, как стрелять из автомата». Под Борисовом военные учатся противостоять бронетехнике-4

Евгений Чверток, командир мотострелковой роты:
Не так просто, как стрелять из автомата. Надо теорию пройти, макет загружать несколько раз на БМП, укладываться в норматив, затем отработать этот норматив на тренажере. И уже сам, непосредственно с БМП или наземной установки.

«Не так просто, как стрелять из автомата». Под Борисовом военные учатся противостоять бронетехнике-7

А вот танкисты ведут стрельбу из боевых машин. Через 125-миллиметровую пушку они запускают ракеты. Управлять ими из башни позволяет прицельный комплекс. От наводчика требуется максимальная концентрация внимания и ювелирная точность.

«Не так просто, как стрелять из автомата». Под Борисовом военные учатся противостоять бронетехнике-10

Максим Константинов, командир танкового батальона:
Сегодня выполняли пуски управляемых ракет с комплекса вооружения танка Т-72Б. Это значимое событие наравне со штатным снарядом. Потому что каждый солдат управляемой ракетой стреляет раз за всю службу.

«Не так просто, как стрелять из автомата». Под Борисовом военные учатся противостоять бронетехнике-13

В это же время на Брестском полигоне артиллерийские подразделения отрабатывают стрельбу прямой наводкой по объектам условного неприятеля.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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