«Не так просто, как стрелять из автомата». Под Борисовом военные учатся противостоять бронетехнике

Новости Беларуси. Огонь управляемыми ракетами по условной технике неприятеля. Под Борисовом подразделения механизированных бригад белорусской армии учатся противостоять бронетехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С расстояния в 2 километра мотострелки поражают мишени с помощью переносного противотанкового комплекса «Фагот». Его качественные характеристики поражают: бронебойность – 600 миллиметров.

Евгений Чверток, командир мотострелковой роты:

Не так просто, как стрелять из автомата. Надо теорию пройти, макет загружать несколько раз на БМП, укладываться в норматив, затем отработать этот норматив на тренажере. И уже сам, непосредственно с БМП или наземной установки.

А вот танкисты ведут стрельбу из боевых машин. Через 125-миллиметровую пушку они запускают ракеты. Управлять ими из башни позволяет прицельный комплекс. От наводчика требуется максимальная концентрация внимания и ювелирная точность.

Максим Константинов, командир танкового батальона:

Сегодня выполняли пуски управляемых ракет с комплекса вооружения танка Т-72Б. Это значимое событие наравне со штатным снарядом. Потому что каждый солдат управляемой ракетой стреляет раз за всю службу.