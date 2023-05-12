Не содержит жира. Почему продукты с такой надписью вредны?

В погоне за прибылью производители зачастую совершенствуют свои продукты в химических лабораториях. Задача нечестных производителей сделать как можно дешевле и как можно вкуснее, чтобы вы подсели на него. И тут уже в ход идут различные ароматизаторы и усилители вкуса. Среди сотен пищевых добавок особое внимание привлекает вещество, которое способно сделать аппетитным и привлекательным даже самое неприглядное сырье: глутамат натрия, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

Е621 – это соль глутаминовой кислоты. Входит в состав растительных и животных белков, содержится практически во всех свежих овощах, мясе, это природное вещество. Но в то же время глутамат натрия является эталонным веществом такого вкуса, как умами, пряного вкуса. Это пятый из основных вкусов. Есть четыре основных вкуса – сладкий, соленый, горький, кислый. И глутамат представляет пятый вкус. Это усилитель вкуса и аромата.

Как и любой усилитель вкуса, глутамат натрия разжигает аппетит и провоцирует переедание. Поэтому тем, кто хочет избавиться от лишних сантиметров на талии, стоит задуматься, если встретите его на этикетке продукта. Наталья Комарова:

Воздействует на вкусовые рецепторы эта добавка таким образом, что при употреблении вызывает удовлетворение у человека, но если добавлять в продукт в больших количествах или пробовать в чистом виде, то она неприятна. Если производитель добавит слишком много глутамата натрия, этот продукт просто будет невкусным. Сегодня миром правит культ ПП. И зарабатывают на пищевых модниках теперь все кому не лень. Так и появляется подсолнечное масло без холестерина, хотя его там отродясь не было, и молочка, обогащенная кальцием. Особое внимание уделяют обезжиренным продуктам.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, финтес-тренер:

Это какая-то история про жирофобию. Люди думают, что если будут употреблять лишний жир – это будет плохо влиять на их здоровье. Это маркетинговая такая история, потому что одновременно с обезжириванием продукта продукт теряет часть необходимых веществ. Молочная продукция лишается кальция. С жирами будет уходить много макро- и микроэлементов. Очень хочется развеять этот миф, что обезжиренные продукты это про снижение веса. Обезжиренные продукты – это про сахарный диабет и набор веса.

В любом супермаркете найдется товар, этикетка которого утверждает, что он сделает вас здоровее. Продовольственные компании используют разные уловки, чтобы повлиять на ваше решение о покупке. В ход идут искусно подобранные слова и фразы. «Без сахара», «низкокалорийно», «натурально»… И вот ваша рука уже тянется за баночкой. Но многие этикетки вводят покупателей в заблуждение. «Ноль калорий». Эта надпись означает, что продукт не содержит сахарозы, однако это не значит, что в нем нет других сахаросодержащих спиртов, которые, в свою очередь также могут содержать калории. Анна Бедрицкая:

Напитки ноль калорий, без сахара – это напитки, которые содержат сахарозаменители и подсластители, они вредны для организма, могут употребляться с периодичностью раз в год или раз в месяц, чтобы не считать эту добавку впоследствии опасной. Из сахарозаменителей, из пищевых добавок, которые допустимы, с моей точки зрения, разрешен только стевия и стевиозид. Не все добавки разрешены. Какие требования есть к производству детского питания – подробности здесь. Видя заветные «полезный», «низкокалорийный» или light, мы невольно полагаем, что так оно и есть, и, не долго думая, идем на кассу. Но не стоит поддаваться на уловки производителей. Велика вероятность, что громкие слова не имеют под собой никакого основания и были написаны крупными красивыми буквами на этикетке исключительно в целях рекламы.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Иногда бывают такие случаи, когда рассказывается очень красиво на лицевой стороне, информация построена таким образом, чтобы создать у потребителей впечатление, что нет ГМО или товар другого вида, есть молоко, а есть молочный напиток, но на лицевой стороне создается полное впечатление, что это молоко. «Без ГМО» – нестареющая классика. Казалось бы, что все уже давно в курсе маркетинговой уловки, однако эти три буквы продолжают появляться на этикетках товаров, причем тех, в которых в принципе его быть не может. Например, соль или вода без ГМО. В Беларуси продажа продуктов питания с содержанием ГМО не запрещена. Однако если в составе показатель модифицированных продуктов превышает отметку в 0,9 %, то такая продукция подлежит обязательной маркировке. Инна Гаврильчик:

Во-первых, стоит обращать внимание, какой это вид продукта. Красивая упаковка на лицевой стороне, но эта информация все равно должна быть достоверной. То есть не может так быть, что на лицевой без ГМО, а на другой с ГМО. Это будет считаться доведением недостоверной информации до потребителя и введением его в заблуждение относительно потребительских свойств товара.