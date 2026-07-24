Не сбавляют скорость даже перед детской коляской – что влияет на культуру вождения, рассказал эксперт

В одних странах водители уступают пешеходам на «зебре» за сотню метров до перехода. В других не сбавляют скорость даже перед детской коляской. Культура вождения складывается из воспитания, традиций и уважения к другим участникам движения. Она сильно отличается от страны к стране, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Максим Казак, автоинструктор по восстановлению навыков вождения:

Культура вождения – я считаю, что влияет в первую очередь отношение к другим участникам. Я всем говорю: относись к водителям, которые тебя окружают, так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Когда большой мегаполис – например, та же Москва, невозможно в таком количестве. Машины, плюс ритм жизни другой – все хотят успеть. Я был не так давно, проехал поворот. Два часа потерял в пробке, чтобы объехать. Когда все в пробках стоят, хотят быстрее – это нагнетает негатив, культура пропадает. Без пробок я не заметил, что ездят по-другому. Кто-то быстрее несется – это в общей массе не выделяется сильно.