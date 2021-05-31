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«Не робкого десятка». Посмотрите, какого телёнка подарил Александр Лукашенко фермеру, которого встретил на рынке

31 мая 2021 17:32
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Новости Беларуси. Помните историю про встречу Президента и фермера на рынке «Валерьяново»? 31 мая она получила продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке

«Не робкого десятка». Посмотрите, какого телёнка подарил Александр Лукашенко фермеру, которого встретил на рынке-1

Этот диалог между главой государства и фермером из Воложинского района состоялся 14 мая. Спустя время в адрес Администрации Президента пришло письмо с подтверждением: готов выполнить обещание и передать корову особой молочной породы в хозяйство Александра Лукашенко. Президенту о предложении доложили, и он настоял – подарки должны быть взаимными. И вот уже новый постоялец обживается в стойле.

«Не робкого десятка». Посмотрите, какого телёнка подарил Александр Лукашенко фермеру, которого встретил на рынке-4

Красавчик. Вообще не пугливый такой, ест себе. Не пугливый такой, не робкого десятка. Как тебе компания, а? Ну, скажи, малявки, конечно, по сравнению со мной.

«Не робкого десятка». Посмотрите, какого телёнка подарил Александр Лукашенко фермеру, которого встретил на рынке-7

Ответный подарок, как и обещал фермер Александр, не заставил себя долго ждать. На подворье Президента тоже вскоре ожидается пополнение. Буренку зовут Венера. И она уже готовится к переезду.

«Не робкого десятка». Посмотрите, какого телёнка подарил Александр Лукашенко фермеру, которого встретил на рынке-10

Это айрширская порода коровок. Очень красивая такая, пестренькая – вся как будто в молочке, разлитое молоко по ней.

# Домашние животные # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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