«Не робкого десятка». Посмотрите, какого телёнка подарил Александр Лукашенко фермеру, которого встретил на рынке

Новости Беларуси. Помните историю про встречу Президента и фермера на рынке «Валерьяново»? 31 мая она получила продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке

Этот диалог между главой государства и фермером из Воложинского района состоялся 14 мая. Спустя время в адрес Администрации Президента пришло письмо с подтверждением: готов выполнить обещание и передать корову особой молочной породы в хозяйство Александра Лукашенко. Президенту о предложении доложили, и он настоял – подарки должны быть взаимными. И вот уже новый постоялец обживается в стойле.

Красавчик. Вообще не пугливый такой, ест себе. Не пугливый такой, не робкого десятка. Как тебе компания, а? Ну, скажи, малявки, конечно, по сравнению со мной.

Ответный подарок, как и обещал фермер Александр, не заставил себя долго ждать. На подворье Президента тоже вскоре ожидается пополнение. Буренку зовут Венера. И она уже готовится к переезду.