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Не рекомендуется кормить водоплавающих птиц при температуре воздуха ниже 15 градусов мороза

04 января 2011 18:39
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На минских водоемах зимуют полсотни лебедей и четыре тысячи уток. Сердобольные горожане обеспечивают пернатых сытными обедами, в то время как зоозащитники не рекомендуют кормить водоплавающих.

Если температура выше минус 15, корма в природе достаточно, но птицы привыкают к «сервису» и перестают добывать пропитание самостоятельно. А вот при крепких морозах помогать обитателям водоёмов не только можно, но и нужно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Аврамчик, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Можно использовать батон, пропаренный рис и какое-то зерно. Нежелательно кормить водоплавающих птиц черным хлебом, потому что это приводит к заболеванию кишечного тракта.

# общество # Погода # Птицы

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