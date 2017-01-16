Не планшет, не миллион, а целая квартира: вручены призы 24-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопта»

Новости Беларуси. Щедрые подарки от «Евроопта». Главные призы 24-го тура уже поистине народной игры «Удача в придачу» помогла разыграть певица Лариса Долина. Обладателем столичных квадратных метров стала жительница Несвижа. Два семейных внедорожника остались в Минске, а вот третий уехал в Гродненскую область, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Лариса Долина:

Ольга Алексеевна, я поздравляю Вас, Вы выиграли квартиру в Минске!

С легкой руки Долиной супервыигрыш – у Ольги из Несвижа. Заветные метры «однушки» в столичной новостройке. Цена квартиры от «Евроопта» – шоколадки на Колядки.

Ольга Карчевская:

Я просто мечтала, хоть когда бы выиграть хотя бы миллион. Или планшет. А тут не планшет, не миллион, а целая квартира.

Людмила Сташевская:

Эта машина – моя мечта.

Людмила Сташевская радости не скрывает: оранжевый внедорожник от «Евроопта» пришелся как раз кстати. Признается, в тот день и подумать не могла, что сорвет такой увесистый куш.

Людмила Сташевская:

Конечно, сама буду ездить! Все рассчитывалось только на меня.

Не поверил своему счастью и Валерий Савицкий из Минска. Играет счастливчик уже 20 туров. При этом совершает покупки только в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». И вот мечта – долгожданные ключи от серебристой машины.

Валерий Савицкий:

Сразу подумал, что это шутка какая-то. Что меня разыграть кто-то хочет. Но когда услышал голос Ларисы Долиной, то уже поверил.

Не прогадала с «Е-доставкой» к праздничному столу и минчанка Татьяна Ахремчук.

Татьяна Ахремчук:

Первый раз заказала. Привезли, я зарегистрировалась и выиграла машину.

Впрочем, уже стартовал 25-й тур: на кону снова – квартира, 3 новеньких автомобиля, 100 планшетов, 30 тысяч денежных сертификатов и новый сюрприз уже для активных участников игры «Удача в придачу».

Василий Вилько, директор интернет-магазина «Евроопт»:

Те покупатели, которые за три тура с 23-го по 25-й наберут более 60 игровых кодов, гарантировано получат бесплатный пригласительный на концерт. Перед зрителями выступит несравненная певица Валерия и любимец публики Дмитрий Колдун. А музыкальное сопровождение обеспечит Президентский оркестр Беларуси под руководством Виктора Бабарикина.

Имена очередных счастливчиков – обладателей заветных ключей от автомобилей и квартиры узнаем уже совсем скоро – 28 января.