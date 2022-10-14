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«Не ожидала этого». Военнослужащие из Гродно пришли с поздравлениями на работу к мамам

14 октября 2022 06:40
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Новости Беларуси. Теплые слова и искренние поздравления в адрес самых дорогих 14 октября звучат по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно прямо на рабочие места к своим мамам отправились военнослужащие 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.  

Такой бонус получили отличники службы – лучшие в воинской дисциплине и самые старательные в изучении боевой подготовки. Эта встреча для мам неожиданная и долгожданная. Цветы – от сына, а благодарность – от командира.  

«Не ожидала этого». Военнослужащие из Гродно пришли с поздравлениями на работу к мамам-1

Виктория Белозерова, мама военнослужащего:  
Я его действительно долго не видела и не надеялась, что меня поздравят. Я даже не ожидала этого. Это был очень неожиданный и приятный сюрприз.  

«Не ожидала этого». Военнослужащие из Гродно пришли с поздравлениями на работу к мамам-4

Дмитрий Рассолько, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:  
Я даже не предполагал, что воинская часть может отправить таким образом поздравлять маму с Днем матери. Я, на самом деле, не готовился, потому что я знал, что когда увижу маму, буду знать, что ей скажу.  

«Не ожидала этого». Военнослужащие из Гродно пришли с поздравлениями на работу к мамам-7

Игорь Карамач, заместитель командира батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:  
Мама не ожидает, скажем так, увидеть сына. И мы приходим, поздравляем. Это очень, мне кажется, нужно, важно и необходимо.  

«Не ожидала этого». Военнослужащие из Гродно пришли с поздравлениями на работу к мамам-10

Сегодня по всей стране пройдут чествования, акции, круглые столы и конкурсы. Можно порадовать самого дорогого человека с помощью открытки – Белорусский союз женщин и «Белпочта» объединили усилия и запустили флешмоб.  

# Праздничные даты # общество # Виктория Белозерова # Дмитрий Рассолько # Игорь Карамач # Фотофакт

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