«Не ожидала этого». Военнослужащие из Гродно пришли с поздравлениями на работу к мамам
Новости Беларуси. Теплые слова и искренние поздравления в адрес самых дорогих 14 октября звучат по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно прямо на рабочие места к своим мамам отправились военнослужащие 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
Такой бонус получили отличники службы – лучшие в воинской дисциплине и самые старательные в изучении боевой подготовки. Эта встреча для мам неожиданная и долгожданная. Цветы – от сына, а благодарность – от командира.
Виктория Белозерова, мама военнослужащего:
Я его действительно долго не видела и не надеялась, что меня поздравят. Я даже не ожидала этого. Это был очень неожиданный и приятный сюрприз.
Дмитрий Рассолько, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Я даже не предполагал, что воинская часть может отправить таким образом поздравлять маму с Днем матери. Я, на самом деле, не готовился, потому что я знал, что когда увижу маму, буду знать, что ей скажу.
Игорь Карамач, заместитель командира батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Мама не ожидает, скажем так, увидеть сына. И мы приходим, поздравляем. Это очень, мне кажется, нужно, важно и необходимо.
Сегодня по всей стране пройдут чествования, акции, круглые столы и конкурсы. Можно порадовать самого дорогого человека с помощью открытки – Белорусский союз женщин и «Белпочта» объединили усилия и запустили флешмоб.