«Не ожидала этого». Военнослужащие из Гродно пришли с поздравлениями на работу к мамам

Новости Беларуси. Теплые слова и искренние поздравления в адрес самых дорогих 14 октября звучат по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно прямо на рабочие места к своим мамам отправились военнослужащие 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Такой бонус получили отличники службы – лучшие в воинской дисциплине и самые старательные в изучении боевой подготовки. Эта встреча для мам неожиданная и долгожданная. Цветы – от сына, а благодарность – от командира.