Не оставлять машины на проезжей части просит водителей ГАИ Минска

В ближайшие дни ожидаются снег и метель, поэтому на дорогах будет работать снегоуборочная техника. Автомобили, оставленные на проезжей части, могут помешать спецтехнике, и ГАИ будет вынуждена отбуксировать такие машины на охраняемую стоянку. Госавтоинспекция рекомендует на ближайшее время отказаться от поездок на личных автомобилях (особенно на дальние расстояния) из-за сложных погодных условий. Если поездку отложить невозможно, то перед выездом необходимо проверить исправность тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, а также убедиться, что в баке достаточно топлива. Обязательно нужно взять с собой в дорогу теплые вещи, термос с горячим питьем и мобильный телефон.

По скользкой дороге следует двигаться на небольшой скорости, избегать резких разгонов и торможений, не выезжать на полосу встречного движения.