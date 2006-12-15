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Не один ребенок не останется без внимания

15 декабря 2006 11:44
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Таков девиз традиционной новогодней благотворительной акции "Наши дети". В этом году она стартует 20 декабря. Во всех регионах страны пройдут новогодние праздники для ребятишек с участием представителей государственной власти. Наиболее ярким событием предновогодней недели станет главная елка страны во дворце республики с участием главы государства, которая пройдет 27 декабря. Приглашения на это новогоднее представление получат более двух тысяч детей из разных регионов Беларуси. Среди них дети из опекунских и приемных семей, дети, оставшиеся без родителей, победители международных республиканских и региональных олимпиад.
# общество

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