Не один ребенок не останется без внимания

Таков девиз традиционной новогодней благотворительной акции "Наши дети". В этом году она стартует 20 декабря. Во всех регионах страны пройдут новогодние праздники для ребятишек с участием представителей государственной власти. Наиболее ярким событием предновогодней недели станет главная елка страны во дворце республики с участием главы государства, которая пройдет 27 декабря. Приглашения на это новогоднее представление получат более двух тысяч детей из разных регионов Беларуси. Среди них дети из опекунских и приемных семей, дети, оставшиеся без родителей, победители международных республиканских и региональных олимпиад.