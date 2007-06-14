Не нужен нам берег турецкий...

Вода в белорусских озерах теплее, чем в Черном море. В среднем температура колеблется в пределах от +19 до +24 градусов. В то время как на черноморских курортах вода прогрелась лишь до +21 +23 градусов. В целом же, по прогнозам белорусских синоптиков, в предстоящие восемь дней погода в республике будет неустойчивой. В ближайшую пятницу и выходные по республике местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Однако, будет по-прежнему жарко. Смена воздушных масс ожидается 19 июня, а потому станет заметно прохладнее.