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Не нужен нам берег турецкий...

14 июня 2007 13:50
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Вода в белорусских озерах теплее, чем в Черном море. В среднем температура колеблется в пределах от +19 до +24 градусов. В то время как на черноморских курортах вода прогрелась лишь до +21 +23 градусов. В целом же, по прогнозам белорусских синоптиков, в предстоящие восемь дней погода в республике будет неустойчивой. В ближайшую пятницу и выходные по республике местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Однако, будет по-прежнему жарко. Смена воздушных масс ожидается 19 июня, а потому станет заметно прохладнее.
# общество

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