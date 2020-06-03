Не на словах, на деле. Что делают в Беларуси для развития малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. Повысить экономическую свободу предпринимательства, увеличить его вклад в социально-экономическое развитие страны, сформировать конкурентную среду и обеспечить равные условия для предприятий всех форм собственности. Вот главные посылы, которыми руководствовались авторы стратегии развития малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, программа действий принята до 2030 года. В этом году как раз завершается ее переходный этап – этап совершенствования инфраструктуры. И уже можно подводить промежуточные итоги. Тему продолжит Евгений Поболовец.

Евгений Поболовец, СТВ:

Вести бизнес стабильно, комфортно, предсказуемо. А в перспективе еще и сделать это национальным брендом Беларуси. «Страной успешного предпринимательства» – цитата – мы должны стать к 2030 году. Не на словах – на деле. Это рубрика «Ближе к делу». И сегодня говорим о конкретных шагах по либерализации белорусских законов в отношении малого и среднего бизнеса. Понимание того, какой должна быть хорошая работа деловой среды и как при этом должна вести себя власть – вопрос тонкий. За ширмой капитализма часто прячут социальные гарантии работникам, за свободной конкуренцией – поддержку малоимущих или самозанятых людей. Из истории мы знаем, что в сложные времена даже самый крупный бизнес нуждается в поддержке государства. Малый и средний – тем более. Особенно тяжело дается переход от советского социализма, когда «все вокруг колхозное, все вокруг мое» – считай ничье, к современному капитализму с человеческим лицом – когда мы, государство, тебе не мешаем, ты сам в ответе за то, что создаешь. Но максимально упростить условия твоей работы – постараемся. Будь у тебя своя СТО в гараже, вышиваешь ли ты крестиком или собираешь клюкву на полесских болотах. «Не мешать, не диктовать человеку, что он должен делать – не руководить им в конце концов!».

Этот посыл Президента и стал основой в развитии отдельного сектора белорусской экономики не так давно. В конкретный закон его оформили в 2017-м, на практике эта инициатива реализуется два года. И что важно: не на словах – на деле. Евгений Поболовец:

Итак, кратко напомним суть изменений. Сначала – Декрет № 7 «О развитии предпринимательства». Спустя время – еще шесть кодексов, 21 закон, другие указы Президента, постановления правительства и еще больше сотни ведомственных актов. И все это для улучшения условий ведения бизнеса в стране. Малого и среднего. Шлагбаумы на пути таких локомотивов убирали постепенно, но решительно. Перечислю основное. В 10 раз (да-да), в 10 раз сократили перечень обязательных требований. По линии МЧС – с 586 до 58. В части санитарных из 1100 пунктов остался 81. Ветеринарные требования уменьшили с 2200 позиций до 207.

Новое дело можно открыть онлайн или один раз, придя в налоговую с паспортом. Вам дадут логин и пароль к личному кабинету, который доступен в приложении на мобильном. Здесь оговоримся: речь о 19 самых популярных видах деятельности: ремонт машин, мелкое производство продуктов, одежды, мебели и строительных материалов и т. п. То есть тот самый мелкий и средний бизнес. Теперь можно работать без печати, не вести путевые листы, если мы хотим зарабатывать автоперевозками. Если торгуем в маленьком магазинчике, то можно не давать данные о розничном или оптовом товарообороте. Это все нормы прямого действия. Их приняли более сотни. Евгений Поболовец:

Если хотим построить небольшой цех, то пять лет потом не платим имущественных налогов на него. Так быстрее окупится наше дело, быстрее запустим производство. Если хотим открыть интернет-магазин, можно работать по упрощенке. Речь об уплате налогов.

Отменен НДС, на который сетовали сельские предприниматели. До 6 % сокращен налог на прибыль. Добавьте к этому еще одно преимущество работы на селе, а не в городе – всегда можно купить нужную инфраструктуру. При чем даже за 1 рубль! Собираешь ягоды и грибы? Выращиваешь малину на своем участке и продаешь ее потом? Налог платить не нужно. Это основные и далеко не единственные пункты в большой программе переформатирования экономики. «А что же на выходе», – спросите вы? Первый же год работы в новых условиях принес нам 760 новых интернет-магазинов. И на их открытие, безусловно, повлияла возможность платить налоги по упрощенке.

Момент, который не виден, о котором мало кто задумывается, но этим принципом уже руководствуются белорусские суды. Презумпция добросовестности. Говоря юридическим языком, «субъект считается добросовестным до тех пор, пока надлежащим образом не будет доказано обратное». А если мы возьмем за точку отсчета 2005-й, когда в принципе начали запускать процесс создания привлекательных условий для развития частной инициативы, то за эти годы доля частного бизнеса увеличилась втрое! Причем, что важно, меняется и структура экономики. Даже в сегменте промышленности каждое четвертое предприятие – частное. Растет количество самих предпринимателей. И при этом все меньше микроорганизаций, все больше малых и средних субъектов. Как итог – более четверти внутреннего валового продукта. И все это не на словах – на деле.