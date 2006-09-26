Не менее троих детей в каждую семью!

Каждая семья должна иметь не менее трех детей. К такому выводу пришли участники семинара "Многодетные семьи. Пути решения демографических проблем". Эта проблема наиболее актуальна для современной Беларуси.

Население нашего государства ежегодно уменьшается примерно на 50 тысяч человек. Исправить эту ситуацию будет возможно, если кривая рождаемости поползет вверх. В настоящее время в нашем государстве большинство семей имеют одного ребенка, треть - воспитывают двоих детей, и только шесть процентов - троих и более.

Многодетных семей в республике - 57 тысяч, из них 37 проживают в сельской местности. На государственном уровне принимается ряд мер для того, чтобы детей в нашей стране рождалось больше. Многодетным семьям предоставляются льготные кредиты на строительство, пособия и надбавки к ним, освобождаются от уплаты земельного налога, матерям-героиням вручаются денежные выплаты.