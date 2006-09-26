Не менее троих детей в каждую семью!

Население нашего государства ежегодно уменьшается примерно на 50 тысяч человек. Исправить эту ситуацию будет возможно, если кривая рождаемости поползет вверх. В настоящее время в нашем государстве большинство семей имеют одного ребенка, треть - воспитывают двоих детей, и только шесть процентов - троих и более.
Многодетных семей в республике - 57 тысяч, из них 37 проживают в сельской местности. На государственном уровне принимается ряд мер для того, чтобы детей в нашей стране рождалось больше. Многодетным семьям предоставляются льготные кредиты на строительство, пособия и надбавки к ним, освобождаются от уплаты земельного налога, матерям-героиням вручаются денежные выплаты.