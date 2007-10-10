Не материнский инстинкт

В Витебске на мелководье реки Западная Двина обнаружен труп новорожденного ребёнка.

Согласно предварительному заключению экспертов, он родился живым и доношенным. Умер мальчик в результате удушения. Следствие выдвинуло версию о том, что младенец родился не в роддоме, так как следов медицинского ухода на теле ребёнка нет. Личность женщины устанавливается.

А в Мозыре 37-летняя женщина родив ребёнка дома задушила младенца и выбросила в мусоропровод. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело. Сейчас женщина находится в районной больнице. Что толкнула ее на убийство сына, который по заключению экспертов родился живым и жизнеспособным, покажет следствие. Признать таких людей психически здоровыми сложно, однако практика свидетельствует о другом.

