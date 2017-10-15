«Не хочу с чужой бабушкой жить, хочу со своей»: как на Ландера который год делят «однушку»

Жизнь многих понеслась под откос от исключительно сильного трения – портит людей не квартирный вопрос, а невозможность его разрешения. Героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» свой квартирный вопрос не может разрешить уже несколько лет. Волею судьбы однокомнатная квартира, некогда принадлежащая её маме, вдруг стала коммунальной. Приходилось ли вам когда-либо подсчитывать, сколько часов в день горит лампочка в вашей комнате?

А доказывать соседям, что мыться нужно каждый день? Если на эти вопросы вы отвечаете «нет» – значит, вы никогда не жили в коммунальной квартире.

Этому явлению мы обязаны октябрьской революции 1917 года. После залпов Авроры коммуналки стали расцветать махровым цветом. Зачастую в одной квартире могло проживать до 40 человек. В коммуналке по улице Ландера, что в Минске, зарегистрировано 2 взрослых человека и один маленький, пятилетний Матвей.

Невзирая на малочисленность, страсти здесь кипят серьёзные.

Елена Ероховец:

Мы находимся в спорной квартире на Ландера, которая принадлежала моей маме. ½ часть отошла нам, а вторая половина – отчиму.



Раздел однокомнатной квартиры произошел после того, как мама Елены отправилась в мир, где квадратные метры ничего не стоят. Муж мамы скоро нашел другую спутницу жизни.

Елена Ероховец:

Прожив с ней 10 лет – переписывает на неё завещание. Ещё чуть позже жена отчима переписывает свою долю на сына.

На самом деле, только на первый взгляд кажется, что это какая-то «Санта-Барбара». В действительности жизнь, порой, выдаёт и не такие судьбоносные хитросплетения.

Елена Ероховец:

В 2015 году он вступает в наследство — и начинается ужасная жизнь.

Споры, склоки, подозрения, перешёптывания. В общем, стандартный набор типичного коммунального жилья. Хозяин половины квартиры – сын последней жены отчима Елены проживает в другом месте. Полновластной хозяйкой здесь является его мама. Потому что ни Елена, ни её дочь с внуком здесь жить не могут и не хотят. Елена Ероховец:

Он со своей мамой жить не может. Почему моя дочь и малолетний ребёнок должны жить с его мамой? Моя дочь и внук не могут здесь проживать на основании того, что здесь проживает 74-летняя бабка. Действительно, невзирая на то, что квартира стала коммунальной, реально ей пользуется лишь один человек.

Соседи:

Живёт женщина, да. Вышла замуж и живёт.

В 64-ой квартире проживает баба Маша, сын в гости приезжает иногда.

Никакие другие люди там не проживают и не появляются.



Елена с радостью также жила бы здесь с внуком, как и он с ней.

Матвей:

Я не хочу с чужой бабушкой жить, хочу жить со своей.

Увы, но наши желания часто расходятся с нашими возможностями. Что ещё волнует Елену, так это то, что ей приходится оплачивать коммунальные услуги, которые она не получает.

После неё нет мусора, она не использовала за все время ни литра воды, ни киловатта часов электроэнергии. Как же быть? Обязаны ли собственники, не проживающие на жилплощади, платить за «коммуналку»?

Ирина Жеглова, юрист:

Собственник, который не проживает в жилом помещении, может обратиться к проживающему, и они могут решить вопрос оплаты коммунальных услуг путём переговоров.

Но женщина утверждает, что решить вопрос со вторым собственником мирным путем у них попросту не получается. Их, по сути все устраивает. Владея фактически половиной, пользуются однокомнатной квартирой в полном объёме. А платят лишь за свою часть.

Игорь Авсянников, адвокат:

Спор разрешается в судебном порядке. Проблем с доказыванием того, кто не проживает в спорной квартире, не будет.

По ходатайству истца в суд делается запрос сотрудникам милиции, а они проверяют факт проживания в спорной квартире.

Отчаявшись, Елена решила выставить свою часть квартиры на продажу, но и здесь не обошлось без передряг.

Елена Ероховец:

Мы пытались предложить выкупить у нас за 15 тысяч нашу часть, но он сказал, что это очень дорого. Мы хотим воспользоваться своей долей.



Игорь Авсянников, адвокат:

Если один из собственников желает продать квартиру, то право перовй покупки принадлежит сособственнику данной квартиры.