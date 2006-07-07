Прямой эфир

Не хочу пирожное, хочу мороженое!

07 июля 2006 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Спрос минчан на мороженое увеличился до 45 тонн в день. Сказывается жара. Только за последнюю неделю реализация холодного лакомства возросла в среднем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда погода была более прохладной. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Кроме того, минчане стали больше потреблять кваса - его продается ежедневно 60 тонн, что наполовину больше уровня прошлого года. Значительно возросли продажи безалкогольных напитков - их ежедневно горожане выпивают до 30 тонн (почти на 70% больше), а минеральной воды - более 400 тысяч бутылок в день. Специалисты заверяют, что минчане и гости столицы в эти жаркие июльские дни не испытают недостатка в прохладительных напитках и мороженом.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 июля 2006 13:00

Один за всех и все за одного!

07 июля 2006 11:58

ГАИ предупреждает: дорога - не место для лихачества

07 июля 2006 11:58

Милиция хочет знать мнение о себе людей, а не анализировать <сухие> цифры отчетной статистики