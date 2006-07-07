Не хочу пирожное, хочу мороженое!

Спрос минчан на мороженое увеличился до 45 тонн в день. Сказывается жара. Только за последнюю неделю реализация холодного лакомства возросла в среднем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда погода была более прохладной. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Кроме того, минчане стали больше потреблять кваса - его продается ежедневно 60 тонн, что наполовину больше уровня прошлого года. Значительно возросли продажи безалкогольных напитков - их ежедневно горожане выпивают до 30 тонн (почти на 70% больше), а минеральной воды - более 400 тысяч бутылок в день. Специалисты заверяют, что минчане и гости столицы в эти жаркие июльские дни не испытают недостатка в прохладительных напитках и мороженом.