Не дают прочитать коллективный договор: что делать?

Новости Беларуси. Вопрос от телезрителя программы «Открытый разговор».

Леонид (г. Минск):

Я попросил почитать коллективный договор, а мне сказали, что это внутренний документ и работникам не положено. Что делать?

Александр Бабицкий, заместитель председателя профсоюзной организации ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»:

Если служба по работе с персоналом со стороны нанимателя не дала возможности – я думаю, это их ответ – то, конечно же, к профсоюзному лидеру нужно обратиться.

Они ознакомят с содержанием коллективного договора.

Коллективный договор имеется в профсоюзной организации, в службах по работе с персоналом. Кроме того, он имеется в доступе на внутреннем веб-сайте предприятия.

Илона Волынец, СТВ:

То есть, такого не может быть, что коллективный договор лежит где-то на полочке и про него все забыли.

Александр Бабицкий:

При приёме на работу работников знакомят с коллективным договором.

Елена Вербило, заведующая отделом социального партнёрства Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Даже, если в процессе трудовых отношений коллективный договор заключается в организации, то есть, при приёме, возможно, его не было, он создаётся потом, то, в соответствии с Трудовым кодексом, обязанность нанимателя – ознакомить работников с коллективным договором.