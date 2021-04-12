«Не давали нам там ни воды, ни еды». В Молодечно почтили память узников концлагерей

Новости Беларуси. В Минской области прошли памятные мероприятия, посвященные Дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активисты принесли цветы и свечи на места, где в годы войны погибли мирные люди. Например, в Молодечно память узников фашистских концлагерей почтили в мемориальном комплексе «Шталаг-342». Здесь в годы войны были убиты 33 тысячи человек. В их числе не только военные, но и старики, подростки, дети. На мероприятие были приглашены ветераны и малолетние узники. Они поделились своими воспоминаниями.

Нианила Коткович, бывшая малолетняя узница концлагеря:

Я с Гомельской области, Рогачевский район. Выгоняли там прифронтовую зону всю. Я стала узницей концлагеря «Озаричи». Согнали нас в Красный Берег, посадили в теплушки и повезли в «Озаричи». Не давали нам там ни воды, ни еды. Костры не разрешали разжигать. Просидели мы там дня три, наверное. А потом нас освободили. Пришли разведчики.

«Шталаг» – один из самых крупных концлагерей наряду с Тростенецким и Озаричским. Его построили в июле 1941 года. В течение трех лет здесь терпели пытки и умирали узники.