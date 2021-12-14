Не дать деструктивным элементам воспитывать наших детей. Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Новая форма работы с детьми. В стране появляется все больше военно-патриотических клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они размещаются на базе воинских частей. Ожидается, что в 2022 году их число увеличится вдвое.

По мнению гостей программы «Постскриптум», такая форма работы с детьми станет надежным фундаментом белорусской независимости. Хочешь мира – готовься к войне. Что будет, если не заниматься патриотическим воспитанием молодых белорусов?

Существует мудрость: хочешь завоевать страну – воспитай ее детей. Для того чтобы у нас не повторился август 2020 года, наша задача как государства – все-таки не дать возможности вот этим деструктивным элементам, организациям воспитывать наших детей. Нам надо воспитанием детей заниматься самостоятельно. Какими силами и на каких фронтах сегодня наша страна ведет полноценную информационную войну?