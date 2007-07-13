Названы лучшие предприниматели года

По итогам 2006 года победители определены в 12 номинациях. Четыре вида деятельности своих героев не нашли. Экономические показатели номинантов в сфере туризма, общественного питания, физкультурно-оздоровительной деятельности и фермерского хозяйства комиссия сочла недостаточно высокими. В целом по Республике отмечается увеличение предпринимательской деятельности в сфере производства. Динамика роста - 1,5% в год. Награждение победителей конкурса пройдет 20 июля во Дворце Республики.



Директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь Александр Лихачевский отметил, что в последние годы у нас прослеживается тенденция сокращения сферы розничной торговли и увеличивается количество субъектов хозяйствования в реальном секторе - в сфере производства. При этом, численность человек занятых в сфере производства, составляет 470 тысяч человек, и она подавляющая.

