Названы лауреаты Пулитцеровской премии

В Нью-Йорке в понедельник, 12 апреля, объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Список лауреатов опубликован на официальном сайте мероприятия.

Победителем в самой престижной номинации «За служение обществу», лауреат которой получает особую золотую медаль, стала газета Bristol Herald Courier. Эта газета, тираж которой не превышает 40 тысяч экземпляров, заслужила награду за материал о злоупотреблениях при выплатах владельцам участков отчислений за разработку газовых месторождений (так называемое газовое роялти). Материал, подготовленный молодым журналистом Дэниелом Джилбертом, вынудил власти принять законодательные меры во избежание злоупотреблений.

Однако больше всего наград в области журналистики досталось газете The Washington Post. Столичная газета выиграла в номинациях «Международный репортаж», «Очерк», «Комментарий» и «Художественная критика».

Давний соперник The Washington Post в борьбе за Пулитцеровские премии – издание The New York Times – в свою очередь получил две награды. Нью-йоркские журналисты были отмечены в номинациях «Раскрытие национальной темы» и «За мастерство».



В престижной номинации «За выдающуюся подачу сенсационного материала» награду получило издание The Seattle Times. Жюри премии отметило работу журналистов вокруг убийства четверых полицейских в кафе в Сиэтле.

Выдающимся расследованием были признаны материалы журналистского сообщества ProPublica и The New York Times Magazine. Журналисты ProPublica получили награду совместно с The New York Times Magazine за репортаж о врачах, спасавших людей в одной из больниц Нового Орлеана после урагана «Катрина». The New York Times Magazine удостоился премии за материал о коррумпированном подразделении наркополицейских.

В области художественной литературы Пулитцеровскую премию получил Пол Хардинг. Лучшим драматическим произведением для театра был назван рок-мюзикл Next to Normal. В музыкальной категории премии удостоилась Дженнифер Хигдон с ее Скрипичным концертом, пишет Lenta.ru.



Пулитцеровская премия считается одной из самых престижных премий в области журналистики и литературы в США. Лауреаты премии определяются попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. В разные годы Пулитцеровскую премию в соответствующих номинациях получали Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Джон Апдайк, Харпер Ли, Роберт Фрост, Теннесси Уильямс, Артур Миллер, а также Боб Дилан.