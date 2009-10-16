Назван Лонг-лист премии «Дебют»

Литературная премия «Дебют» присуждается авторам не старше 25 лет.

В лонг-лист вошли 110 авторов, четверо из которых представлены в двух номинациях сразу, сообщает OpenSpace.ru. Предполагалось, что перечень будет ограничен 100 именами, однако, по словам организаторов, в этом году у них получился «самый сильный лонг-лист за десять лет существования премии», в связи с чем количество номинантов увеличили.

«Дебют» вручается в пяти номинациях: «Крупная проза» (17 номинантов в лонг-листе), «Малая проза» (31 номинант), «Поэзия» (35 номинантов), «Драматургия» (14 номинантов) и «Эссеистика» (17 номинантов).

Шорт-лист премии объявят 17 или 18 ноября. Ожидается, что в разделах «Крупная проза», «Эссеистика» и «Драматургия» будет по три финалиста, в «Малой прозе» и «Поэзии» — по четыре. Победителей назовут в середине декабря. Лауреаты получат по 200 тысяч рублей.

Премия «Дебют» в этом году отмечает свое десятилетие. Она была основана в 2000 году Гуманитарным фондом Андрея Скоча «Поколение». Жюри в этом году возглавляет Дмитрий Бак, также в число судей вошли Ирина Ермакова, Александр Иличевский, Захар Прилепин и Михаил Угаров.