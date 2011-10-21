Назначены новый начальник главного управления внутренних дел Мингорисполкома и председатель правления «Беларусбанка»

Новые должности получили пять руководителей.

Президент назначил Александра Барсукова начальником главного управления внутренних дел Мингорисполкома. Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение председателя правления «Беларусбанка». Им стал Сергей Писарик, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Главой государства согласовано и назначение руководителей районной вертикали. Леонид Писаник возглавит Ельский райисполком, Александр Титок – Хойникский, а Василий Сысоев – Кричевский.

Леонид Писаник, председатель Ельского райисполкома:

Главное сегодня – это эффективность в сельскохозяйственном производстве, промышленном производстве, работа с людьми. Нужно создать все условия, чтобы людям в районе жилось комфортно, уютно, чтобы все жизнеобеспечение района функционировало нормально. С этого, думаю, и начать работу.

Сергей Писарик, председатель правления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»:

Что касается льготного кредитования, то пересмотр ставок по ранее выданным кредитам не будет. Льготное кредитование не было остановлено. Сегодня происходит определенная ревизия кому, как и на каких условиях эти кредиты должны быть предоставлены.

Безусловно, будут пересмотрены критерии. Льготный кредит должны получить те люди, которые фактически в нем нуждаются, а не те, которые нашли лазейку в законодательстве для возможности получения такого кредита.