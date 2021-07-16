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Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв

16 июля 2021 08:06
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В Западной Европе свирепствует циклон «Бернд». В Германии в результате масштабных наводнений погибли уже 80 человек. Более 1 300 жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв-1

Разгул стихии привел к катастрофическим последствиям. Затоплены дороги, разрушены дома, на улицах – мусор, десятки искореженных автомобилей и упавших деревьев.

Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв-4

В зонах стихийного бедствия проходит массовая эвакуация, без электричества остались более 160 тысяч жителей.

Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв-7

Ликвидируют последствия непогоды и в соседней Бельгии, там в списке погибших 12 человек.

Наводнения в Европе: в Германии число погибших возросло до 80, в Бельгии – 12 жертв-10

Наводнение уже назвали крупнейшим в стране за последние 20 лет.

# Природные катаклизмы # общество # Фотофакт

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