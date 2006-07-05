Наводнение в Болгарии спровоцировало шквал звонков в белорусских турфирмах

Телефоны просто раскалились. Отечественных туристов не испугал разгул стихии на европейских курортах, но озадачил. Главный вопрос: стоит ли отказываться от болгарского отдыха. Туроператоры критической ситуацию не называют. Продажи путевок по-прежнему стабильно высоки. Возвратов из ранее проданных туров не отмечено. Тем временем ситуация в зоне бедствия на черноморском побережье постепенно нормализуется. Сегодня в Болгарии солнечно.