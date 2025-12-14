Навигационные пломбы – на защите экспорта! Как опыт Беларуси изменит систему таможенного транзита в ЕАЭС?

Беларусь – это проводник на более глобальные мировые рынки. К примеру, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. На неделе белорусский премьер заявил, что Мьянма, Никарагуа и Венесуэла подали заявки на получение статуса наблюдателей при Евразийском экономическом союзе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом, объединению нужно присматриваться к Азии и Африки, искать там новых партнеров. Такая же задача стоит перед нашей страной. Санкции и переориентация экспорта на Восток заставляют нас переключать транспортные потоки. Среди основных направлений – «Север-Юг» и Северный морской путь. Эти международные транспортные коридоры нами или уже опробованы, или мы активно бронируем билеты, и новых маршрутов на мировой логистической карте со временем будет все больше. Какие пути для продвижения своих товаров выбирает Беларусь, как в этом помогают новые технологии и куда ведут нас экспортные дороги – разбирался Глеб Прокофьев.

Единый аккумулятор, батареи хватает на 100 дней, морозо- и жароустойчивый, связь через спутник и мобильные сети. Эта компактное устройство произвело мини-революцию в сфере логистики. Навигационные пломбы стали надежным инструментом системы онлайн-контроля за грузоперевозками.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Устройство в режиме реального времени позволяет отслеживать перемещение транспорта. С помощью спутниковой системы навигации создается цифровой след транспортного средства. К примеру, вот этот автомобиль двигается от Бреста в Кяхту. Сейчас он находится вот здесь. И если нажать курсор, мы видим скорость движения транспорта. И еще то, что замок закрыт, груз опломбирован, трос вставлен. Умное устройство не содержит клавиш и управляется дистанционно. Оператор получает полную информацию о состоянии груза и маршруте.

Константин Паплевка, заместитель директора офиса цифровизации РУП «Белтаможсервис»:

В случае выявления инцидентов система в автоматическом режиме уведомляет оператора о наличии такого инцидента. Оператор, в свою очередь, в согласованные сроки, информирует Государственный таможенный комитет в регионе, в котором произошел инцидент. В нашей стране такой механизм отслеживания перевозок запущен с 2018 года. Изначально навигационные пломбы использовали только в отношении перевозчиков-нарушителей таможенного законодательства.

Андрей Аброскин, заместитель генерального директора РУП «Белтаможсервис»:

У нас насчитывается порядка 20 тысяч устройств, программное обеспечение эффективно работает, хорошо взаимодействует с информационными системами таможенных органов. За прошедший пять лет у нас имеется опыт пломбирования и отслеживания грузоперевозок на уровне 1 миллиона 800 тысяч. Сейчас навигационные пломбы нужно использовать при ввозе любых товаров с территорий Латвии, Литвы и Польши. Также устройство следует вешать на фуру с опасным грузом. А перевозка алкоголя, табака, одежды или обуви с пломбой сокращает риски незаконного оборота.

Виктор Зубик, начальник Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

Сейчас навигационные пломбы мы применяем в отношении лесоматериалов, экспортируемых из Республики Беларусь в третьи страны через территорию России. Применение таких устройств позволило обеспечить пропуск данной категории товаров через российские пункты пропуска с учетом законодательства Российской Федерации. Такие пломбы мы применили уже более чем к 7 тысячам поставок лесоматериалов. У цифрового сопровождения товаров немало плюсов – быстрота, безопасность, в разы меньше стало и бумажной волокиты. К тому же система оказалась весьма надежной. Обмануть ее и скинуть, например, запрещенный груз по дороге не получится. Потому теперь белорусский опыт используют для развития системы таможенного транзита в ЕАЭС. Все страны «пятерки» готовы к введению электронных навигационных пломб в грузоперевозках уже с 11 февраля 2026 года. Новые направления для освоения! Какие пути для продвижения своих товаров выбирает Беларусь?