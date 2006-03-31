Наведем порядок. На улицах и во дворах

Коммунальные службы полностью готовы к проведению традиционного месячника по уборке города. Взяться за метлы и лопаты предстоит всем - от самого высокого чиновника до рядового минчанина. 1 апреля стартует традиционный месячник по уборке города. Прежде всего, потребуется помощь на строительных площадках и дворовых территориях. Здесь нужно не только убрать мусор, но и восстановить ограждения, покрасить скамейки, привести в порядок детское оборудование. Без помощи жильцов не обойтись. Горячая пора ждет и столичных озеленителей. За апрель вдоль уличных магистралей они планируют высадить около трех тысяч деревьев и одиннадцать тысяч - в пригородных лесах. Много молодых прошлогодних посадок прошедшей зимой погибло. Специалистам зеленого хозяйства предстоит всё восстановить. Активно будут работать и дорожники. Прежде всего, им предстоит почистить все столичные магистрали от зимней соли. Ее нынешней зимой высыпали почти в два раза больше обычного. А также, пользуясь хорошей погодой, максимально отремонтировать дорожное полотно. План по ямочному ремонту в этом месяце немалый - более восьмидесяти тысяч квадратных метров. После 15 апреля на приведенных в порядок магистралях обновят и дорожную разметку.