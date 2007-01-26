Науке и образованию - динамичное развитие

Глава государства вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам страны.

Это мероприятие традиционное. Встреча проходит ежегодно накануне профессионального праздника ученых - Дня белорусской науки. Только за минувший год ряды интеллектуальной элиты пополнили 44 доктора наук и 68 профессоров, а также более тысячи кандидатов наук и доцентов. Глава государства особо подчеркнул необходимость прикладных научных исследований. Сегодня наука, как никогда, нужна стране. Ресурсосбережение, поиск альтернативных видов топлива и источников энергии. Главную роль в решении этих проблем должны сыграть ученые, - заявляет Президент. За годы независимости страна накопила мощный экономический потенциал. В новых условиях необходимы новые подходы и значительное повышение эффективности работы всего народного хозяйства. В первую очередь это требование относится к науке.