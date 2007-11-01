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Наука - достойное настоящее и будущее Беларуси

01 ноября 2007 11:33
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Наука должна стать генератором, который выведет народное хозяйство на новый высокоэффективный технологический уровень. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, вручая государственные награды представителям различных сфер деятельности.

Среди них - работники строительной отрасли, руководители ведущих предприятий республики, военнослужащие Государственного пограничного комитета Беларуси, ученые и педагоги, деятели культуры и искусства, спортсмены и тренеры.

Высокими государственными наградами были отмечены ректор Белорусского национального технического университета Борис Хрусталев и руководитель ведущего экономического ВУЗа страны Владимир Шимов.

Самым молодым из награжденных стал Сергей Ефименко. Медаль "За отвагу" студент БГУ получил за спасение человека.

# общество

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