Наука - достойное настоящее и будущее Беларуси

Среди них - работники строительной отрасли, руководители ведущих предприятий республики, военнослужащие Государственного пограничного комитета Беларуси, ученые и педагоги, деятели культуры и искусства, спортсмены и тренеры.
Высокими государственными наградами были отмечены ректор Белорусского национального технического университета Борис Хрусталев и руководитель ведущего экономического ВУЗа страны Владимир Шимов.
Самым молодым из награжденных стал Сергей Ефименко. Медаль "За отвагу" студент БГУ получил за спасение человека.