Научные кадры с будущего года будут готовить по заказу предприятий

А по окончании аспирантуры молодые ученые должны будут отработать на них несколько лет. Переход к целевой подготовке кадров высшей квалификации позволит значительно повысить эффективность использования потенциала отечественной науки.

Работать по-новому белорусская наука начнет с 1 сентября. От своеобразного тандема ученых и производственников ожидают конкретный инновационный результат. Исследования в лабораториях должны приносить ощутимый эффект в экономике.

Дисбаланс в отечественной науке сегодня очевиден.

В лидерах по количеству аспирантов - гуманитарные науки. <Лириков> сегодня больше, чем физиков, химиков, медиков и аграриев вместе взятых. С будущего года ситуация должна измениться. Какие кадры нужны и в каком количестве - будут определять министерства, концерны и предприятия республики.

С аспирановов в новых условиях спрос иной. Тему исследования будущие ученые должны согласовать с предприятием-заказчиком. Оно же заключит специальный договор на подготовку специалиста. Согласно документу новоиспеченный кандидат наук должен будет доказать свою научную состоятельность отработав три года на производстве.

Переход к целевой подготовке кадров - шаг своевременный, говорят в Академии наук. Это позволит бросить главные научные силы на приоритетные направления исследований. А это одно из важнейших условий инновационного развития белорусской экономики.