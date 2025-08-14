Наталья Сахарчук прокомментировала изменения в ПДД после подписания указа Президента

О работе правоохранительных органов и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Наталья Сахарчук, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
В Беларуси обновили Правила дорожного движения. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Качественная перезагрузка ПДД произойдет с 1 сентября 2025 года. Изменения корректируют целый ряд норм, но основные новшества коснулись велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. Как вы можете прокомментировать?
Наталья Сахарчук, депутат Минского городского Совета депутатов:
Вы знаете, это все-таки было выверенное решение. Естественно, мы проанализировали, в том числе статистику. Пришли к единому мнению, что пора вносить изменения в Правила дорожного движения, именно касающиеся передвижения на средствах персональной мобильности. Это, естественно, вызвано и тем, что мы в первую очередь заботимся о безопасности наших людей, о сохранении их жизни и здоровья. Нас поддержал глава государства. Был принят соответствующий указ, согласно которому ряд ограничений именно в отношении средств персональной мобильности.
Они в первую очередь приравняются сейчас, как правило, к велосипедам. Мы с вами прекрасно понимаем, что средствами персональной мобильности у нас еще довольно-таки часто пользуются несовершеннолетние. Здесь мы говорим с вами про контроль родителей. Поэтому ряд ограничений введен. Мы уже провели огромную информационную кампанию, в том числе и с вашим телеканалом. Где четко было разложено по полочкам, кому, где и когда можно управлять средствами персональной мобильности.
Сейчас запрещено – переезд на пешеходных переходах на средствах персональной мобильности, кроме велопереездов, которые обозначены светофорным регулированием непосредственно для велосипедистов. То есть там есть ряд ограничений, которые элементарно можно изучить и прекрасно, соблюдая Правила дорожного движения, не стать жертвой таких ДТП.
Подробности в видео.