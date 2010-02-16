Наталья Петкевич: Величайшим достоянием нашей страны является то, что мы сохранили нравственный аспект

На республиканском семинаре о роли СМИ в обеспечении конституционных прав граждан при проведении избирательных кампаний первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси особо подчеркнула, что журналистам необходимо помнить об ответственности.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

– Величайшим достоянием Беларуси является то, что мы сохранили нравственный аспект. С одной точки зрения, может быть, интересно: кто жена, какая по счету, сколько детей, особенно лучше, сколько незаконнорожденных и т.д. Но если поставить себя на место этого человека, ты понимаешь, что ты бы не хотел оказаться на его месте. Вот здесь, как раз, та грань свободы, которая есть. Когда, вроде как и свободно должны люди узнать, но мы же должны соблюдать и свободу другого человека. Наверное, поэтому личная жизнь так и называется – приватная, личная – куда доступа быть не должно.