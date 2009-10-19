Наталья Новик: Перепись важна не только для государства, но и для каждого из нас

Гость программы «Неделя» – заместитель начальника Управления переписи населения, Национального статистического комитета.

– Наталья Иосифовна, вот уже несколько дней в стране идет перепись населения. Буквально в каждом дворе, в каждом населенном пункте можно увидеть людей с зелеными портфелями. И, кстати говоря, очень много вопросов по поводу этих зеленых портфелей поступает к нам на горячую линию. Это главное отличие переписчика?

– Наличие зеленого портфеля – одно из основных отличий переписчика. Без него переписчик посещать жилые помещения не может. Но это один из его атрибутов. Второй, он более важный. Первое, что должен показать переписчик, обращаясь с просьбой пройти перепись – это свое удостоверение.

– Насколько часто за эти дни в адрес вашей службы поступают нарекания?

– Даже если есть не совсем положительная первая реакция на визит переписчика, мы работаем с такими семьями, мы пытаемся их убедить, что перепись – это дело нужное, что это важно не только для государства, для органов управления, но и для каждого из нас. Есть очень хорошая альтернатива визиту переписчика – это посещение стационарных переписных участков.

– Они пользуются популярностью?

– Да, они пользуются большой популярностью. Стационарные переписные участки – это места приближенные к местам проживания населения. Поэтому люди, кому это удобно, до, или после работы проходят здесь перепись.

– А зачем нужно знать, допустим, подключен ли компьютер к интернету, прописан человек в этой квартире, или он просто там проживает?

– Сразу скажу, что вопросами прописки мы не интересуемся. Для нас важно, где человек фактически проживает, именно там мы просим людей пройти перепись. Только перепись может дать нам такую информацию, сколько людей фактически проживает в целом, например, в Республике, в городе Минске, в отдельно микрорайоне города. Важно, где человек фактически проживает, и где для него нужно создать комфортную среду проживания. Что бы был транспорт, способный доставить его на работу и обратно к месту жительства, что бы было достаточно торговых точек, мест общественного питания, мест в детских садах для детворы, мест в школах и т.д.

– Многие еще помнят перепись 1999 года. Вопросы тогда были несколько другие. Почему они изменились?

– Вопросы, которые попадают в переписной лист, диктует сама жизнь. Основная масса вопросов традиционна, они перетекают из переписи в перепись – это вопросы о возрасте, поле, состоянии в браке, об уровне образования. Но в то же время появляются новые вопросы. Есть такой подход к проведению переписи, который называется периодичность, так как данные надо сравнивать. И что бы корректно сравнивать данные, они должны собираться за определенные промежутки времени, по итогам десятилетия. Кроме того, что мы сравниваем данные внутри Беларуси, разным странам интересно сравнить данные между собой.