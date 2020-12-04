Наталья Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ

Новости Беларуси. С будущими журналистами 4 декабря встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С будущими журналистами 4 декабря встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диалог со студентами БГУ получился живым и откровенным. Закрытых тем в общении с молодежью не было. Поговорили на встрече о проблеме нехватки кадров в региональных изданиях, закреплении молодых специалистов на местах и взаимодействии СМИ с госорганами.
Наталья Кочанова подчеркнула, что готова остаться и обсудить актуальные темы индивидуально. А на некоторые вопросы, требующие детального изучения, ответ будет дан в ближайшее время.