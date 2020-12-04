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Наталья Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ

04 декабря 2020 17:04
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Новости Беларуси. С будущими журналистами 4 декабря встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ-1

Диалог со студентами БГУ получился живым и откровенным. Закрытых тем в общении с молодежью не было. Поговорили на встрече о проблеме нехватки кадров в региональных изданиях, закреплении молодых специалистов на местах и взаимодействии СМИ с госорганами.  

Наталья Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ-4

Наталья Кочанова подчеркнула, что готова остаться и обсудить актуальные темы индивидуально. А на некоторые вопросы, требующие детального изучения, ответ будет дан в ближайшее время.  

# Журналистика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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