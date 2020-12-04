Наталья Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ

Диалог со студентами БГУ получился живым и откровенным. Закрытых тем в общении с молодежью не было. Поговорили на встрече о проблеме нехватки кадров в региональных изданиях, закреплении молодых специалистов на местах и взаимодействии СМИ с госорганами.