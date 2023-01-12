Наталья Кочанова: у человека должна быть возможность попасть на приём к любому должностному лицу

Новости Беларуси. Проанализировать причины обращений и исключить волокиту на уровне местной вертикали. Как стало понятно по итогам приемов граждан, которые прошли накануне в каждом районе Минска, половина жалоб заявителей должна решаться там, где и возникла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанин чуть не попрощался со своим свадебным ателье, но обратился к Кочановой. Подробности .

ЖКХ, строительство жилья и здравоохранение – проблемы в этих направлениях самые распространенные. Именно их сегодня, 12 января, детально разобрали на масштабном выездном заседании Президиума Совета Республики.

Наталья Кочанова настаивает на том, что у граждан должна быть возможность попасть на прием к любому должностному лицу. При этом чиновникам следует исключить такую модель, как хождение человека от инстанции к инстанции. Пока же каждое десятое обращение в Президиум Совета Республики – повторное. Виной всему формализм и безучастное поведение как руководства районов, так предприятий и организаций в частности. Только за 2022 год в Совет Республики поступило свыше 7 000 обращений.