Наталья Кочанова: «Социальная защищённость не должна превращаться в сплошное льготирование»

Новости Беларуси. Принимаемые законы должны пресекать любые посягательства на мир, порядок, спокойствие и стабильность. Такие принципы диктует время, заявила Наталья Кочанова. Осенняя сессия стартовала в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы уже одобрили законопроект об изменении Конституции и поддержали приостановление соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии. Своего рода ответ на политику двойных стандартов Евросоюза по отношению к нашей стране.

Ключевое место на сессии отводится также экономическим вопросам. И, конечно же, пристальное внимание предстоящей конституционной реформе.