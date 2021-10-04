Наталья Кочанова: «Социальная защищённость не должна превращаться в сплошное льготирование»
Новости Беларуси. Принимаемые законы должны пресекать любые посягательства на мир, порядок, спокойствие и стабильность. Такие принципы диктует время, заявила Наталья Кочанова. Осенняя сессия стартовала в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сенаторы уже одобрили законопроект об изменении Конституции и поддержали приостановление соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии. Своего рода ответ на политику двойных стандартов Евросоюза по отношению к нашей стране.
Ключевое место на сессии отводится также экономическим вопросам. И, конечно же, пристальное внимание предстоящей конституционной реформе.
Что нового ждёт белорусских водителей и нашумевшие изменения в УК. О том, как проходит осенняя сессия парламента, читайте здесь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нам предстоит рассмотреть проект республиканского бюджета на 2022 год. Совет Республики будет и далее продвигать базовые принципы – это социальная направленность бюджетных расходов, повышение финансовой самостоятельности регионов, полное и своевременное обслуживание госдолга. В увязке с бюджетом будут рассмотрены поправки в Налоговый кодекс. Мы должны понимать, что социальная защищенность не должна превращаться в сплошное льготирование. Для этого необходимо выработать меры по оптимизации бюджетных расходов и налоговых льгот.
По-прежнему для верхней палаты приоритетной остается работа с обращениями граждан. Усилить диалоговый ракурс советуют и другим ведомствам.