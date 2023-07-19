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Наталья Кочанова проведёт приём граждан в Ганцевичском райисполкоме

19 июля 2023 06:23
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Новости Беларуси. Верховенство закона и справедливость – основное при решении вопросов людей. Диалог государства и общества в Беларуси построен именно на этом принципе. Дебюрократизация госаппарата и повышение качества жизни в стране – такие задачи поставлены Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разрешении проблем, волнующих население, высока роль местной вертикали, существенный вклад парламентариев.

Наталья Кочанова проведёт приём граждан в Ганцевичском райисполкоме-1

Письменное обращение или прямая телефонная линия, встречи в трудовых коллективах и по месту жительства, диалоговые площадки и работа информационных групп: депутаты и сенаторы решают главную задачу – помогать людям. Единый день приема граждан проведут сегодня, 19 июля, члены Совета Республики в Брестской области. Обратиться можно с любым вопросом: от торговли и ценообразования до ЖКХ, медицинского обслуживания.

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова будет работать в Ганцевичском райисполкоме.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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