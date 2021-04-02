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Наталья Кочанова: проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов

02 апреля 2021 16:44
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Новости Беларуси. Развитие системы профессионально-технического образования, совершенствование подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах, повышение эффективности использования интеллектуального потенциала. В Совете Республики намерены усовершенствовать формы и методы работы с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов-1

Как 2 апреля отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова на открытии пятой сессии, проблемы белорусов должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов. А это значит, что формат работы с обращениями граждан будут развивать активнее, чтобы услышать и помочь каждому, кто в этом нуждается. Плюс это возможность оперативно на местах решать возникающие вопросы.

Наталья Кочанова: проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов-4

Пристальное внимание – к регионам. В приоритете также мониторинг цен на продукты и лекарства.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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