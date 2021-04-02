Наталья Кочанова: проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов

Новости Беларуси. Развитие системы профессионально-технического образования, совершенствование подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах, повышение эффективности использования интеллектуального потенциала. В Совете Республики намерены усовершенствовать формы и методы работы с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как 2 апреля отметила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова на открытии пятой сессии, проблемы белорусов должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов. А это значит, что формат работы с обращениями граждан будут развивать активнее, чтобы услышать и помочь каждому, кто в этом нуждается. Плюс это возможность оперативно на местах решать возникающие вопросы.